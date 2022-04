Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen zog mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Püttlingen.Völklingen.Großrosseln (ots)

Püttlingen. Am Freitag, den 01.04.2022, fiel den Beamten gegen frühen Abend zunächst ein 16-jähriger Rollerfahrer auf, der die Schlehbachstraße in Püttlingen befuhr. Als der Rollerfahrer die Beamten sah steuerte er sein Gefährt augenblicklich auf den Gehweg und hielt an. In der sich anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller schneller als die erlaubten 25 km/h fahren kann und zudem nicht versichert ist. Das sog. Kleinkraftrad wurde zur Erstellung eines Leistungsgutachtens sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Großrosseln. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer in der Ludweilerstraße in Großrosseln vor den Polizisten her. Diese erkannten, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Auf die ihm gezeigten Anhaltesignale reagierte der Fahrzeugführer zunächst nicht. Dennoch konnte der Fahrzeugführer kurze Zeit später zum Anhalten bewegt werden. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Ihm erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Völklingen. Ähnlich erging es einem 41-jährigem Fahrzeugführer, der am 02.04.2022 gegen 04:00 Uhr mit seinem VW die Warndtstraße in Völklingen befuhr. Der Fahrzeugführer fiel aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf, was ihm eine Verkehrskontrolle einbrachte. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem gehörten die am Fahrzeug befestigten luxemburgischen Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug. Als wäre das nicht genug, führte der Fahrzeugführer noch Betäubungsmittel mit sich. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Fahrzeugführer übrigens auch nicht. Ihn erwarten nun eine Reihe von Anzeigen.

Völklingen. Am 02.04.2022 gegen 22:30 Uhr wurde den Beamten der Polizei Völklingen ein schwarzer Pkw gemeldet, der in starken Schlangenlinien geführt wird. Das Fahrzeug konnte durch die Polizisten schnell ausfindig gemacht werden. Die 43-jährige Fahrzeugführerin wurde hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass diese offenbar deutlich alkoholisiert war. Der Fahrzeugführerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Hierbei wehrte sie sich jedoch gegen die Maßnahme, sodass die Beamten Zwang anwenden mussten, um die Blutprobenentnahme zu ermöglichen. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Völklingen. Am frühen Morgen des 03.04.2022 stellten die Polizisten einen 28-jährigen Rollerfahrer fest, der bei Erblicken der Beamten das Licht an seinem Fahrzeug ausschaltete und versuchte, sich durch ein Abbiegemanöver klammheimlich aus dem Staub zu machen. Die Beamten konnten den Rollerfahrer jedoch anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller schneller als 25 km/h fahren kann und zudem nicht versichert ist. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell