Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler OT Holz (ots)

Am Freitag, dem 01.04.2022, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr ereignete sich in der Wahlschieder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Peugeot 207 am linken Außenspiegel beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete. Der Verursacher führte sein Fahrzeug in der Wahlschieder Straße von Wahlschied kommend in Fahrtrichtung Holz. Beim passieren des geparkten Peugeot kollidiert das flüchtige Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel des Peugeot, der in der Folge zerstört wurde. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Holz fort.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell