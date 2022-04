Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 84-Jährige durch Raub verletzt

Großrosseln (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Ludweilerstraße 16 zu einem Raub zum Nachteilt einer 84-jährigen Frau. Nachdem die Frau in dem Goldankauf in der Ludweilerstraße 14a zusammen mit ihrem Sohn Schmuckstücke verkauft hatte wurde sie von einem Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen, als sie das Geschäft verlassen hatte und die Straße am Überqueren war. Von dem Täter wurde ihr eine Plastiktüte entrissen, in der sich ein Couvert mit einem vierstelligen Bargeldbetrag befand. Der Täter lief im Anschluss mit zwei weiteren Männern über einen schmalen Durchgang neben dem Anwesen Ludweilerstraße 20 auf den dortigen Parkplatz. Hier stiegen die 3 Männer in einen graugrünen Kleinwagen mit französischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Frankreich. Die Täter hatten offensichtlich das Verkaufsgeschehen in dem Goldankauf zuvor von der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet. Durch den Sturz erlitt die 84-Jährige eine blutende Kopfwunde. Hinweise zu der Raubstraftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

