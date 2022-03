Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am 31.03.2022, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in 66333 Völklingen, Straße des 13. Januar, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug aus Richtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Luisenthal unterwegs war. Die Unfallbeteiligte befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der aus Völklingen kommende Fahrzeugführer fährt aus bislang unbekannten Gründen auf die Fahrspur der entgegenkommenden Fahrzeugführerin. Diese weicht dem Fahrzeug aus und kollidiert in der Folge mit einem weiteren, am Straßenrand geparkten, Pkw. Der aus Völklingen kommende Fahrzeugführer setzt seine Fahrt unerkannt in Richtung Luisenthal fort. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell