Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Fahrzeugaufbruch

Heusweiler (ots)

Zu einem versuchten Fahrzeugaufbruch kam es am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr in der Schillerstraße. Zwei bislang unbekannte männliche Personen drückten die 4 Scheiben eines vor dem Anwesen Nr. 39 geparkten Seat nach unten und wollten sich so Zugang zum Fahrzeuginnern verschaffen. Nachdem die Fahrzeughalterin auf das Treiben aufmerksam geworden war, flüchteten die beiden Männer fußläufig. Die Täter wurden als 180 cm groß beschrieben. Einer der beiden Männer soll eine Basecap getragen haben. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell