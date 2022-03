Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Vereinsheim

Großrosseln (ots)

Am letzten Wochenende kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des Hundesportvereins Großrosseln Am Sumpen. Ein bislang unbekannter Täter überkletterte zunächst das verschlossene Eingangstor und versuchte im Anschluss die Haupteingangstür des Vereinsheims aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Nachdem sich der Täter dann Zugang über ein eingeschlagenes Küchenfenster verschafft hatte wurde ein geringer Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Im Anschluss wurde noch ein zum Vereinsheim gehörender Schuppen aufgebrochen, jedoch nichts daraus entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

