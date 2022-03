Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Hülzweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es heute Morgen gegen 04:30 Uhr auf der BAB 8. Zunächst befuhr ein grüner Citroen Xsara die BAB 8 aus Richtung Luxemburg kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Hülzweiler kollidiert der Wagen auf gerader Strecke mit der Mittelleitplanke und schleudert danach über beide Fahrspuren nach rechts in den Straßengraben, wo er in Unfallendstellung zum Stehen kommt. Im Anschluss flüchtet der Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. Der Wagen wird bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell