POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Wehrden (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagnachmittag in der Hallerstraße auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes Kaufland im Bereich der Lieferzufahrt. Ein blauer Opel Corsa wurde durch einen anderen Wagen im hinteren Bereich des rechten Kotflügels und an der Tür beschädigt. Nach dem Anstoß flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer ...

