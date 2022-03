POL-VK: Unbekannte versuchen in zwei Ladengeschäfte einzubrechen

Völklingen (ots) - Völklingen-Wehrden. Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ludweilerstraße. Ein bislang unbekannter Lkw kollidierte beim Befahren der Ludweilerstraße in Höhe der Hallerstraße mit einem roten VW Multivan. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Der Lkw-Fahrer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Ludweiler. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen ...

