POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 11.03.2022 gegen 18:55Uhr und 19:20Uhr parkte ein Renault Kangoo mit Sb-Kreiskennung in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern in Längsaufstellung in Höhe des Anwesens 360. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel des geparkten Renault und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit hiesiger Polizeiinspektion oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

