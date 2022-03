Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betriebsunfall/kurzzeitiger Stromausfall in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 12.03.2022 wurden gegen 22:40Uhr durch die Stadtwerke Völklingen Reinigungsarbeiten an einer Netzstation in der Kurt-Nagel-Straße in 66333 Völklingen durchgeführt. Bei Wiederzuschaltung kam es zu einem Kurzschluss sowie anschließender Rauchentwicklung in der Trafostation. Einer der Mitarbeiter atmete eine größere Menge Rauch ein und wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Kurzschluss kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall im Stadtgebiet Völklingen. Die Berufsgenossenschaft wurde in Kenntnis gesetzt.

