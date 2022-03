POL-VK: Diebe entwenden zwei Fußballtore

Riegelsberg (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße. Eine 64-jährige Frau befuhr zunächst mit ihrem Toyota die Straße aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung Heusweiler. Im Verlauf ihrer Fahrt wollte die Frau nach links in die Wolfskaulstraße abbiegen. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung verlor der 64-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen ...

mehr