Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Riegelsberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße. Eine 64-jährige Frau befuhr zunächst mit ihrem Toyota die Straße aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung Heusweiler. Im Verlauf ihrer Fahrt wollte die Frau nach links in die Wolfskaulstraße abbiegen. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung verlor der 64-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und stieß frontal mit einem Mast der dortigen Ampelanlage zusammen. Durch den Aufprall wurde der Wagen im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Frau blieb unverletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

