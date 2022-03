Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Püttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen kam es am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr kurz vor dem Ortseingang Riegelsberg in der Hixberger Straße. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Toyota zunächst die Sommerbergstraße aus Richtung Köllerbach kommend und wollte an der Einmündung nach links in die Hixbergserstraße einbiegen. Hier übersah sie den aus Richtung Riegelsberg herannahenden VW eines 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde auch der 16-jährige Sohn im Fahrzeug der 39-Jährigen leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen die 39-jährige Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell