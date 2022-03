Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme eines Graffiti-Sprayers

Völklingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zur Festnahme eines Graffiti-Sprayers in der Hochstraße. Ein 19-Jähriger wurde zuvor von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Graffiti an der Wand einer Garage aufsprühte. Nachdem der Zeuge die Polizei informiert hatte flüchtete der junge Mann zu Fuß beim Erblicken des Streifenwagens. Er konnte jedoch nach kurzer Flucht durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Nachdem er zur Dienststelle verbracht worden war, wurde er nach der Feststellung seiner Personalien in die Obhut seines Vaters übergeben. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell