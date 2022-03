POL-VK: Heusweiler- Verkehrsunfallflucht eines 19-Jährigen

66265 Heusweiler (ots) - Heusweiler: Verkehrsunfall auf A8 Am 03.03.2022 kam es gegen 20.25 h zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Höhe Rastplatz Kutzhof. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Ausfahrt des Rastplatzes und wollte auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Saarlouis auffahren. Hierbei wurde er nach eigenen Angaben von einem Fahrzeug auf der Gegenfahrspur geblendet, so dass er mit dem Sattelzug ...

