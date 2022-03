Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Sattelzug

66265 Heusweiler (ots)

Heusweiler: Verkehrsunfall auf A8

Am 03.03.2022 kam es gegen 20.25 h zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Höhe Rastplatz Kutzhof. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Ausfahrt des Rastplatzes und wollte auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Saarlouis auffahren. Hierbei wurde er nach eigenen Angaben von einem Fahrzeug auf der Gegenfahrspur geblendet, so dass er mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Leitpfosten und einen Findling stieß. Durch den Aufprall auf den Findling wurde der Motor der Zugmaschine so stark beschädigt, dass das komplette Motoröl auf die Fahrbahn und in das benachbarte Erdreich auslief. Durch die Bergung des Sattelzuges und die Reinigungsarbeiten musste die Fahrtrichtung Saarlouis der BAB 8 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte erst um 02.30 h aufgehoben werden.

