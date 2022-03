Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: - unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit - Verfolgungsfahrt in Geislautern - Raubüberfall auf Bistro

66333 Völklingen (ots)

Völklingen: unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit Bereits am Montag, dem 28.02.2022 kam es in der Zeit von 14.00 h bis 14.30 h auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hammergraben in Völklingen-Geislautern zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer Renault Twingo auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Verfolgungsfahrt in Geislautern Am 03.03.2022 sollte gegen 20.10 h der Fahrer eines Leichtkraftrades durch Kräfte der Bundespolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete jedoch durch die Velsener Straße und kam in unwegsamen Gelände selbst zu Fall, ohne sich hierbei zu verletzen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 42 Jahre alten Mann aus Frankreich. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin wurden bei ihm noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Das Kennzeichen war nicht auf das Leichtkraftrad verausgabt und der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da er keinen Eigentumsnachweis für das Leichtkraftrad erbringen konnte, wurde dieses sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Völklingen: Raubüberfall auf Bistro

Am 03.03.2022 kam es gegen 20.30 h zu einem Raubüberfall auf ein Bistro in der Hauptstraße in Völklingen-Lauterbach. Zwei männliche Täter betraten das Büro und verlangten den Inhalt der Kasse. Einer der Täter führte eine Pistole mit sich, mit der er auch die anwesenden Gäste bedrohte. Die Täter erbeuten den Inhalt der Kasse sowie die Mobiltelefone der beiden Gäste und des Mitarbeiters des Bistros. Beide Täter flüchten zu Fuß aus dem Bistro. Die beiden Täter hatten ein südländisches Aussehen und sprachen gebrochen Deutsch bzw. Französisch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im grenznahen Bereich verliefen ohne Erfolg. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

