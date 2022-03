Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bedrohung einer Frau

Zeugenaufruf

Völklingen (ots)

Am Donnerstag, den 03.03.2022 wurde eine Frau gegen 10:35Uhr auf dem Parkplatz in der Hohenzollernstraße in der Nähe des Amtsgerichts Völklingen durch einen Mann bedroht. Nur durch das Einschreiten eines bislang namentlich unbekannten Fahrradfahrers kam es zu keinem gewaltsamen Übergriff und der Aggressor verließ die Örtlichkeit. Der namentlich unbekannte Fahrradfahrer oder Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell