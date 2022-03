Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit PKW

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr in Geislautern. Zunächst befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz die Ludweilerstraße aus Richtung Völklingen kommend in Richtung Rotweg. Plötzlich und unerwartet versuchte ein Rollerfahrer den Mercedes-Benz in Höhe des Anwesens Nr. 118 rechts zu überholen. Dabei stieß der Rollerfahrer mit dem PKW zusammen und stürzte. Im Anschluss stand der Rollerfahrer wieder auf, setzte sich auf sein Zweirad und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Warndt. Nun verfolgte der 70-Jährige den Rollerfahrer und konnte ihn in der Straße Im Kirchenfeld zum Anhalten bewegen und wollte ihn zur Rede stellen. Nachdem der Autofahrer die Polizei informieren wollte, flüchtete der Rollerfahrer erneut. Der Flüchtende trug einen roten Helm und war mit einer tarnfarbenen Hose bekleidet. Nach Angaben des Autofahrers soll der Mann ca. 180 cm groß und übergewichtig sein. Das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht für den Roller verausgabt. Hinweise zu dem Zweiradfahrer erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

