Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht des Verursachers.

Großrosseln (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022, ereignete sich zwischen 14:05 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Großrosseln ein Verkehrsunfall, bei dem ein silberner Peugeot aus Frankreich mit einem anderen geparkten Pkw kollidierte. Statt sich jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die als ältere Dame mit weißem, lockigem Haar beschriebene Fahrerin mit ihrem Pkw von der Örtlichkeit. Ein entsprechendes Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder zur unbekannten Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Völklingen unter der 06898/2020 zu melden.

