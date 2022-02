Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen zwischen Ludweiler und Werbeln.

Ludweiler (ots)

Am späten Abend des 25.02.2022 gegen 22:40 Uhr kam es auf der L 280 zwischen Ludweiler und Werbeln zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Ein 23-jähriger Fahrer eines 1er BMW fuhr von einem Parkplatz nahe des dortigen Waldfriedhofs in den fließenden Verkehr der L 280 in Fahrtrichtung Ludweiler ein. Hierbei übersah er die 54-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta, die die L 280 aus Richtung Ludweiler kommend befuhr. Durch die Kollision wurden beide Personen verletzt. Da die Fahrerin des Ford Fiesta über starke Schmerzen klagte, musste sie von Einsatzkräften der Feuerwehr Ludweiler aus ihrem Fahrzeug verbracht werden. Beide Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden sehr stark beschädigten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Örtlichkeit entfernt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell