Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Köllerbach

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am 25.02.2022 ereignete sich kurz vor 21:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Püttlingen, wodurch die Fahrzeugführer der beiden beteiligten Pkw leicht verletzt wurden. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem zuvor geparkten Pkw in die Hauptstraße einbiegen und gleichzeitig wenden, um die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Hierbei übersah sie die 26-jährige Autofahrerin, die die Hauptstraße in Köllerbach aus Richtung Heusweiler kommend befuhr. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführerinnen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Dadurch, dass Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden.

