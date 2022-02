Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl einer Bronzeplatte an einer Gedenkstätte

Püttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 17.02.2022 und dem 25.02.2022 kam es an einer privaten, jedoch öffentlich zugänglichen Gedenkstätte in der Rittenhofer Straße in Püttlingen-Köllerbach zu einem versuchten Diebstahl einer Bronzeplatte. Die bislang unbekannten Täter versuchten, die mit Bolzen gesicherte Bronzeplatte mit schwerem Gerät zu lösen und zu entwenden. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass sie sich unerkannt von der Örtlichkeit entfernten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

