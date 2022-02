Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bedrohung mit Messer

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstag, den 19.02.2022, kam es gegen 20:15 Uhr in der Schaffhauser Straße in Wehrden zu einer Bedrohung unter Vorhalt eines Messers. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeugführer, da der Fußgänger, ohne sich umzusehen, die Fahrbahn überquerte und der Fahrzeugführer stark bremsen musste. Während des Wortgefechts griff der Fußgänger an seinen Gürtel und zog ein ca. 20cm langes Küchenmesser hervor und bedrohte hiermit den Fahrzeugführer. Dieser reagierte sofort, schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht und warf ihn anschließend mit einem Überwurf zu Boden. Hiernach gelang es ihm auch, dem Täter das Messer zu entreißen und wegzuwerfen. Als der Geschädigte den Notruf absetzte, gelang es dem Täter wiederum, sich aus der Fixierung des Geschädigten zu lösen und konnte flüchten.

Der Geschädigte verletzte sich beim Entreißen des Messers an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Identität des Beschuldigten konnte im Zuge weiterer Ermittlungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell