POL-VK: Betrunkener Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es gestern gegen 14:20 Uhr in der Heinestraße. Zunächst befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Roller die Heinestraße in Fahrtrichtung City. Nachdem ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte und stieße in der Folge mit dem Heck des PKW zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Bei dem Sturz zog er sich eine Platzwunde am Kopf und eine Rippenfraktur zu. An dem PKW entstand Sachschaden. Der 58-Jährige wurde ins Knappschaftsklinikum Püttlingen verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

