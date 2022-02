Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Überfall auf Wettbüro

Völklingen (ots)

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, überfielen 2 Täter in Grenznähe ein Wettbüro in Völklingen-Lauterbach. Sie waren maskiert, dunkel gekleidet und sprachen Französisch. Ein Täter war mit Pistole bewaffnet. Nachdem ein vierstelliger Betrag erbeutet wurde, flüchteten beide fußläufig in Richtung Wald. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

