Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Völklingen (ots)

Am Mittwochabend kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in der Haydnstraße 44 und in der Kühlweinstraße 101. Ein bislang unbekannter Täter brachte mit überwiegend roter Farbe verschiedene Tags an den Gebäuden an. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell