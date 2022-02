Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Völklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien kam es in der letzten Woche im Zeitraum von Montag bis Freitag im derzeit geschlossenen Freibad Völklingen in der Stadionstraße 10. Bei einem Kontrollgang durch einen Verantwortlichen wurden an dem Gebäudekomplex des Schwimmbades mehrere Graffiti in weißer und grüner Farbe festgestellt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 3000 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell