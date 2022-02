Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs in VK-Wehrden

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Sonntag, den 06.02.2022, gegen 01:32Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Rathausstraße/Schaffhauser Straße/Ludweilerstraße in Völklingen einen Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf mit französischen Kennzeichen und einem Audi mit NK-Kreiskennung. Der 19jährige Fahrzeugführer des VW Golf rollte beim Anfahren auf der leicht abschüssigen Straße gegen den hinter ihn stehenden Audi und es entstand leichter Sachschaden. Bei dem 19jährigen Fahrzeugführer konnte Alkohol in der Atemluft wahrgenommen werden und ein angebotener Test ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren gem. §315c StGB eingeleitet.

