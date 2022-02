Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt nach §24a StVG in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Sonntag, den 06.02.2022 gegen 01:54Uhr wurde im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt ein Ford mit SB-Kreiskennung in der Stadionstraße in Völklingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 64jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Evidential-Test durchgeführt und es konnte eine Atem-Alkohol-Konzentration von 0,72 Promille festgestellt werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG wurde eingeleitet.

