Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 gegen 11:20Uhr befuhr ein bislang unbekannter schwarzer Kleinwagen die Fresagrandinariastraße in 66346 Püttlingen in Fahrtrichtung Sprenger Straße. In Höhe der Hausnummer 2 fährt der schwarze Kleinwagen zur Hälfte auf die Fahrspur des entgegenkommenden grauen Mercedes E250 mit Sb-Kreiskennung des 87jährigen, sodass dieser um eine Kollision zu vermeiden nach rechts ausweicht und mit seiner rechten Fahrzeugfront vier Begrenzungspfosten überfährt. Der Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und der schwarze Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum flüchtigen schwarzen Kleinwagen geben kann oder Zeuge des Verkehrsunfalls wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell