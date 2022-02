Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht in der Hofstattstraße

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Nachmittag gegen 15:15 Uhr in der Hofstattstraße. Ein vor dem Haus Nr. 43 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Brunnenstraße geparkter blauer Toyota Corolla wurde durch einen vorbeifahrenden weißen Kleinwagen beschädigt. Nach Angaben eines Unfallzeugen habe es sich bei der Unfallverursacherin um eine kleine Frau mit blonden Haaren gehandelt. Diese sei nach dem Zusammenstoß zunächst aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen und habe den beschädigten Wagen begutachtet. Im Anschluss habe sie sich mit ihrem Wagen unerlaubt in Richtung Brunnenstraße entfernt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen möglicherweise der Marke Audi gehandelt haben. Dieser müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

