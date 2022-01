Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeug fährt auf die Saarbahngleise

Riegelsberg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Riegelsberg. Die 60-Jährige Fahrzeugführerin aus Püttlingen lenkte ihr Fahrzeug beim Abbiegen von der Gisorstraße nach links in den Russenweg zu früh ein, sodass ihr blauer Skoda Fabia auf dem Gleisbett der Saarbahngleise zum Stillstand kam und nicht mehr weiterfahren konnte. Durch den Unfall entstand lediglich Sachschaden an dem Skoda, der Schienenverkehr wurde nicht gefährdet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell