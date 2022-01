Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen, OT Fürstenhausen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Kokereistraße in Fürstenhausen. Nachdem der silberne Chevrolet Nubira unsicher geführt wurde, wurde das Fahrzeug angehalten und einer Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 42-Jährigen Fahrerin aus Saarbrücken ergab einen Wert 1,11 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, sowie der Führerschein sichergestellt.

