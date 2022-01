Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alleinunfall eines französischen Pkw

Völklingen, OT Ludweiler-Warndt (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei über ein Fahrzeug auf der Warndtweiherstrecke (L 279) informiert, welches neben der Fahrbahn in der Böschung stehen würde. Der graue Mercedes A-Klasse konnte in der Böschung der L279 mit frischen Unfallschäden festgestellt werden. Personen waren keine mehr vor Ort und das Fahrzeug war unverschlossen. Anhand der Reifenspuren konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug aus Richtung Überherrn in Fahrtrichtung Lauterbach unterwegs war und aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn kam. Es ergab sich der Verdacht, dass derzeit kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell