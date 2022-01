Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeug mit gefälschten Kennzeichen

Großrosseln (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 19:00 Uhr wurden die Kollegen auf dem Deutsch-Französischem Platz in Großrosseln auf einen schwarzen VW Golf Cabrio aufmerksam, an welchem Kennzeichen mit Kaiserslauterer Kreiskennnung angebracht waren. Jedoch konnte auf den Kennzeichen das Landeswappen des Saarlandes und der Schriftzug "Landeshauptstadt Saarbrücken" abgelesen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam ein 20-jähriger Mann aus Frankreich auf die Kollegen zu, welcher sich als Fahrzeugführer zu erkennen gab. Der Mann gab an, dass er das Auto von einem Unbekannten bekommen habe, damit er ein bisschen herumfahren könne. Zudem gab er an, dass er keinen Führerschein besitze. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell