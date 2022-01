Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter steigt in Gartenhaus und trinkt Alkohol

Großrosseln, OT Emmersweiler (ots)

Am Freitagmittag gegen 16:30 Uhr meldete ein Anwohner in der Bergstraße in Emmersweiler, dass gerade ein Mann in seinem Gartenhaus gewesen sei und dort seinen Alkohol getrunken habe. Er habe den unbekannten Mann in seinem Holzhäuschen festgestellt, als dieser eine Flasche Alkohol des Geschädigten geöffnet und daraus getrunken habe. Als der Mitteiler den Mann daraufhin ansprach, habe dieser "Non, non" gerufen und sei von der Örtlichkeit geflüchtet. Der unbekannte Mann sprang über einen Zaun und flüchtete in Richtung der Straße "Am Waldsee". Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs wurden gegen den Mann eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell