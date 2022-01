Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: dreister Diebstahl eines Anhängers

66333 Völklingen (ots)

Am 27.01.2022 kam es gegen 22.40 h zu dem Diebstahl eines Anhängers in der Hauptstraße in Völklingen-Lauterbach. Drei bislang unbekannte Täter begaben sich zu einem Anhänger, der an der Hauswand des Geschädigten abgestellt war. Sie durchtrennen die Diebstahlsicherung. Anschließend wird der Anhänger mit einem weißen Mercedes Vito über die Landesgrenze nach Frankreich gezogen. Hierbei wird der Anhänger nicht angehängt, sondern einer der Täter sitzt im offenen Kofferraum des Vitos und hält den Anhänger fest. Der Anhänger hat eine graue Plane mit der Aufschrift Globus Baumarkt Hinweise auf die Täter bzw. den benutzten Mercedes Vito bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell