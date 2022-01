Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen: großflächige Graffiti an Warndthalle

66333 Völklingen (ots)

In der Nacht zum 25.01.2022 wurden an der Warndthalle in Völklingen-Ludweiler, Hohlstraße, Graffitis angebracht. Die Graffitis haben eine Größe von 2 x 2,5 m und 2 x 3,5 m. Es handelt sich um die Tags "P", "352" und "133" Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

