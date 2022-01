Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen: Verkehrsunfallflucht

66333 Völklingen (ots)

In der Nacht vom 23.01.2022 auf den 24.01.2022 wurde ein in der Hohlstraße in Völklingen-Ludweiler geparkter PKW beschädigt. Offensichtlich beschädigte ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug die Fahrertür des schwarzen Peugeots. Der PKW war am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

