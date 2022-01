Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Taxiräuber gefasst

Völklingen-Saarlouis-St.Wendel (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Polizeidienststellen Völklingen, Saarlouis und St. Wendel konnten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montagmorgen ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger Mann in ihrer Überherrner Wohnung festgenommen werden. Die beiden Männer sind unter anderem für einen Raub auf einen Taxifahrer verantwortlich. Bereits im November 2021 ließen sie sich mit einem Taxi von Saarlouis nach St. Wendel fahren, wo sie letztendlich den Taxifahrer mit einem Messer bedrohten und Bargeld im dreistelligen Bereich, sowie zwei Smartphones erbeuteten. Die beiden Männer wurden noch am Montagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die beiden Räuber einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell