Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus am Globus in Völklingen.

Völklingen. (ots)

Am Abend des 21.01.2022 gegen 21:00 Uhr kam es am Globus-Einkaufsmarkt in der Rathausstraße in Völklingen zu mehreren Sachbeschädigungen. Zunächst wurden die Schlagbäume zweier Schrankenanlagen herausgerissen. Außerdem wurde eine Glasscheibe eines dortigen Fensters durch Gewalteinwirkung beschädigt. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Völklingen unter 06898/2020 zu melden.

