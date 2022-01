Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten im Dienstgebiet der PI Völklingen.

Riegelsberg/Völklingen (ots)

Am Freitag, den 21.01.2022 kam es in einem Discounter am Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg gleich zu zwei Taschendiebstählen. Hierbei wurden jeweils die Geldbörsen aus den mitgeführten Handtaschen entwendet, welche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lagen. Zu einem ähnlichen Fall kam es gegen späten Nachmittag des 21.01.2022 in einem Discounter in der Straße "Auf Großscheid" in Völklingen. Der weiblichen Kundin wurde aus der mit Reißverschluss verschlossenen Umhängetasche der Geldbeutel entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände während des Einkaufs nicht unbeobachtet zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Völklingen unter 06898/2020 zu melden.

