Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrskontrolle führt zur Feststellung eines gesuchten Straftäters.

Großrosseln (ots)

In der Ludweilerstraße in Großrosseln führten die Beamten der Polizeiinspektion Völklingen in der Nacht vom 21.01.2022 auf den 22.01.2022 eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen einen männlichen Insassen des kontrollierten Fahrzeuges ein Haftbefehl besteht. Nach der Begleichung der im Haftbefehl genannten Summe, konnte der Mann jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

