Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht einen Schaden und fährt dann weg.

Heusweiler (ots)

Zu einer Flucht eines Verkehrsunfallverursachers kam es am 21.01.2022 in der Zeit zwischen 14:55 Uhr und 15:36 Uhr auf dem DM-Parkplatz in Heusweiler. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kollidierte beim Ein-oder Ausparken aus einer Parklücke mit einem anderen geparkten Pkw. An diesem entstand ein Schaden am vorderen Stoßfänger. Statt jedoch den geschädigten Fahrzeugführer oder die Polizei zu informieren, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Völklingen unter 06898/2020 zu melden.

