Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung im sechsstelligen Bereich

Völklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung in erheblichem Ausmaß kam es letztes Wochenende im Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium in der Lortzingstraße. Ein bislang unbekannter Täter öffnete am Freitagmorgen in der Aula der Schule einen Kugelwasserhahn. Mehrere Tausend Liter Wasser ergossen sich so in die Aula über das Wochenende und beschädigten neben ca. 70 qm Parkett auch mehrere Kellerdecken sowie eine Außenwand des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ein Schadengutachten wurde in Auftrag gegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen wird. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

