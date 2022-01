Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Geislautern (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Ludweilerstraße zu einer Trunkenheitsfahrt. Nachdem ein Zeuge der Polizei mitgeteilt hatte, dass der Fahrer eines weißen Ford Focus zuvor dreimal anlassunabhängig von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg gefahren war, konnte der 62-jährige männliche Fahrer an seiner Wohnanschrift alkoholisiert angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,58 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. An dem Ford Focus konnte ein frischer Unfallschaden in Form eines auf der Beifahrerseite beschädigten Außenspiegels festgestellt werden, den sich der 62-Jährige nicht erklären konnte. Möglicherweise gab es einen Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Hinweise zu der Trunkenheitsfahrt erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

