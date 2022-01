Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 31-Jähriger zweimal unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Völklingen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der letzten Woche am Donnerstag gegen 03:00 Uhr in der Ludweilerstraße wurde bei einem 31-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen, nachdem dieser unter dem Einfluss von Drogen mit seinem PKW am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss zu vermeiden, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, entsprechende Verfahren eingeleitet. Dies hielt den 31-Jährigen jedoch nicht davon ab, am frühen Montagabend bei der Polizei in Völklingen mit seinem Wagen vorzufahren und um die Aushändigung seines sichergestellten Fahrzeugschlüssels zu bitten. Der Mann zeigte erneut Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum, mit der Folge, dass erneut eine Blutprobe entnommen und ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell