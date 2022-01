Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Transporter

Heusweiler (ots)

Am letzten Wochenende kam es in der Saarbrücker Straße zum Aufbruch eines Transporters. Ein neben dem Anwesen Nr. 130 in der Einfahrt abgestellter Peugeot Boxer wurde von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Zunächst bohrte der Täter das Schloss im Heckbereich des Firmenfahrzeugs auf und gelangte so in den Laderaum des Transporters. Aus dem Laderaum wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden liegt derzeit bei ca. 2000 EUR. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

